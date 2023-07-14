Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поздравил ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста с победой в чемпионате России – первым за более чем два десятилетия «золотом».

В своем телеграм-канале глава региона отметил, что все эти годы клуб неизменно оказывался в числе лидеров женского водного поло страны.

«Для всей нашей области «Динамо-Уралочка» - не только клуб с богатой историей, но и яркий бренд. Такие победы влюбляют в спорт детей, мотивируют к успеху. И мы гордимся нашими спортсменками, желаем им новых свершений и побед», - сказал Алексей Текслер.

Отдельно губернатор поблагодарил легенду отечественного тренерского цеха Михаила Накорякова, посвятившего «Уралочке» почти сорок лет жизни, и наградил его медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

«Уверен, что впереди у наших ватерполисток новые победы. Мы их всегда поддержим», - отметил Алексей Текслер.

В свою очередь, Михаил Накоряков поблагодарил губернатора за поддержку, за внимание к водному полу и вручил главе региона золотую медаль со словами «Вы – в нашей команде».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественный прием ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» состоялся накануне, 13 июля, в резиденции губернатора. Глава региона вручил спортсменкам, генеральному директору и тренерскому составу клуба награды за высокое профессиональное мастерство, успешное выступление на чемпионате России по водному поло среди женских команд, а также за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

За поддержку команды Алексей Текслер поблагодарил администрацию Златоуста и министерство спорта региона.

Напомним, победу на чемпионате России по водному полу в Нижнем Новгороде команда «Динамо-Уралочка» одержала в мае этого года. Спортсменки вернули себе звание лучших спустя 21 год. В финале «уралочки» победили местный клуб «Буревестник».

Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени генерального директора клуба Святослава Накорякова, спортсменок Евгению Головину и Екатерину Зеленцову.

Почетной грамоты губернатора Челябинской области удостоены тренер клуба Дмитрий Андреев и 12 ватерполисток: Дарья Бунакова, Наталья Воронцова, Екатерина Голубева, Виктория Гуськова, Полина Забалуева, Елизавета Заплатина, Валерия Колкова, Валерия Кутышева, Нонна Ланчава, Юлия Лаптева, Надежда Липская, Полина Попова, Аниса Шарафутдинова.