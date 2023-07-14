14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
14.07.2023
Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
14.07.2023
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
14.07.2023
«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе
13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
30.09.2022
В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023