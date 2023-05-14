Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста вернула себе титул сильнейшей команды России

Спустя 21 год ватерпольная команда «Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) вернула себе титул лучшей команды страны. Южноуральские спортсменки стали шестикратными чемпионками России.

В Нижнем Новгороде, где проходил «Финал четырех» российской Суперлиги, «Динамо-Уралочка» в матче за золотые медали обыграла команду хозяев турнира, «Буревестник», со счетом 16:15. Основное время финальной встречи завершилось вничью 12:12, а в серии пенальти блестяще сыграла вратарь «Уралочки» Евгения Головина, отразившая пять из восьми бросков. Об этом сообщили в пресс-службе ватерпольного клуба.

Кстати, Головина стала лучшим вратарем чемпионата России. Лучшим бомбардиром чемпионата и «Финала четырех» названа ватерполистка из Златоуста Белла Маркоч.

«Наши девушки вернули себе звание лучших спустя 21 год. Наш клуб долго шел к этому успеху. Девушки всегда были в числе лучших, но не складывалось. Тем ценнее эта долгожданная победа. Для команды, для Златоуста, для всей Челябинской области! Сразу после финала поздравил девушек и заслуженного тренера России Михаила Накорякова с заслуженной победой! Мы гордимся вами! Поздравляю весь тренерский штаб, персонал клуба. И, конечно, всех болельщиков и город трудовой доблести Златоуст», - написал на своей странице в социальной сети губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Как долго мы шли к этой победе, как плакали в прошлом году, уступив золото! Если помните, первая золотая медаль была в 1992 году, затем в разные годы наши девушки завоевали еще четыре первых места. В последний раз «Динамо-Уралочка» взяла золото в 2002 году. Сегодняшняя игра в шестой раз вернула команде абсолютно заслуженное лидерство. От души поздравляю наших девчат и наставника Михаила Накорякова», - написала на своей странице в социальной сети почетный президент «Динамо-Уралочки», заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«Мы долго шли к этим золотым медалям. Постоянно чего-то не хватало. Соперники стали сильнее, но и мы сделали все правильно. Команда заслужила это чемпионство. Благодарю девчонок, тренеров, школу, систему клуба, наших болельщиков! Отдельно благодарю всех, кто нам помогал и помогает развиваться. Мы старались завоевать это «золото» для всей Челябинской области, и у нас получилось! С победой всех!», - отметил Михаил Накоряков, главный тренер команды «Динамо-Уралочка».

Для справки:

«Уралочка» в чемпионатах России по водному поло среди женских команд:

- шесть золотых наград (1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2023 годы);

- 13 серебряных медалей (1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020, 2022 годы);

- девять бронзовых наград (1993, 1995, 2003, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 годы).