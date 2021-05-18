Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания

Ассоциация служб безопасности Южного Урала (АСБЮУ), куда преимущественно входят пенсионеры и ветераны МВД, Вооружённых сил, ГУФСИН и других силовых ведомств (ныне - представители служб безопасности всех отраслей бизнеса), провела турнир в честь дня своего основания.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель Ассоциации Виталий Пошелюзный, соревнованию по мини-футболу и настольному теннису среди представителей АСБЮУ из Челябинской и Курганской области состоялись 15-го мая в Кургане. За победу в состязаниях также боролись сотрудники ГУФСИН по Курганской области.

Жаркая погода (в этот день воздух прогрелся до плюс 35-ти градусов) не помешала хорошему настроению и красивой спортивной игре. Разыгрывались как командные кубки – и по мини-футболу, и по настольному теннису, так и индивидуальные (по мини-футболу) – «Лучший нападающий» и «Лучший вратарь».

Виталий Пошелюзный отметил, что проигравших в командном турнире по мини-футболу нет, так как кубок в любом случае остается в футбольной команде Ассоциации, хоть и в Курганской области, представители которой показали лучшую игру.

«Следующий турнир мы обязательно проведем в Челябинске: эмоциональный настрой на домашнем поле, возможно, сыграет свою роль - поможет одержать победу. Но и тренировки, конечно, нужно продолжать», - подчеркнул Виталий Пошелюзный.

По его словам, лучшим нападающим - решением комиссии - был признан футболист челябинской команды Евгений Царенко. Лучшие вратарем стал представитель команды ГУФСИН по Курганской области.

Виталий Пошелюзный подчеркнул, что участники Ассоциации – за активный и здоровый образ жизни. Представители служб безопасности и полевые выходы организуют, и - на постоянной основе - тренировки по мини-футболу, волейболу, баскетболу и практической стрельбе проводят. Так, даже сформированы сборные команды АСБЮУ по различным спортивным направлениям.

Соревнования в Кургане плавно перешли в профессиональную конференцию в формате круглого стола, где специалисты служб безопасности получили бесценный опыт общения с коллегами при разборе практических кейсов и в ходе диалога с практикующими адвокатами компании «КРП» - обсуждались актуальные для участников Ассоциации темы и острые, наболевшие вопросы.

Руководители ЧОО «Мираж» (Курган) и ЧОО «Витязь» (Челябинск) провели презентацию общероссийского отраслевого объединения в сфере охраны и безопасности - консорциума ФКЦ РОС.

Виталий Пошелюзный отметил, что в рамках деятельности Ассоциации специалисты и руководители служб безопасности наладили эффективное взаимодействие для оперативного решения задач на своих предприятиях, регулярно обмениваются практическим опытом, повышают свой профессиональный уровень, противостоят современным угрозам бизнесу, делятся информацией о новых видах мошенничества и хищений.

СПРАВКА

Ассоциация служб безопасности Южного Урала была создана 13-го мая 2019-го года.

В ее состав входят специалисты и руководители служб безопасности различных отраслей бизнеса, производства и банковской сферы из Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Свердловской областей и республики Башкортостан.

Основная цель Ассоциации - объединение профессионального сообщества с целью содействия в повышении квалификации, а также имиджа и статуса профессии специалиста службы безопасности.