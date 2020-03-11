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Бархатный сезон в ЦАО «Евразия» или 5 причин провести весенние деньки на горнолыжном курорте

Спорт
Сегодня, 15:17

Все мы смотрим в окно и видит одну картину – белый, пушистый снег стремительно тает и превращается в огромные лужи. В голове возникает мрачная мысль – горнолыжный сезон закончен. Но не нужно спешить с выводами и «зачехлять» снаряжение. Самый замечательный и яркий горнолыжный период только начинается. Центр активного отдыха «Евразия» (Куса, Челябинская область) открывает - «Бархатный сезон». Если не верите, тогда ознакомьтесь с 5 причинами, которые изменят ваше мнение.

ПРИЧИНА №1 – ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ И ОБИЛЕЕ ТРАСС

Искусственный снег на горнолыжных курортах вовсе не новшество как это было несколько 10-летний назад, и склоны ЦАО «Евразия» самое настоящее тому подтверждение.  До новогодних праздников все склоны курорта, протяженностью более 8000 метров, были заснежены системой искусственного оснежения. Минимальная толщина снежного покрова достигает 30 сантиметров, а в некоторых местах превышает глубину 2 метров. Разнообразный рельеф, учебный склон, сноу парк, трассы фрирайда, тюбинговая трасса все еще ждут своих покорителей до середины апреля - гарантированно.    

ПРИЧИНА №2 – СЕЗОН СКИДОК

Именно «Бархатный сезон» излюбленный период всех любителей горнолыжного спорта. С 11 марта в ЦАО «Евразия» начинается период огромных скидок на услуги до 50%. Так, например, стоимость пользования кресельным подъемником в выходной день вместе для взрослого гостя обойдутся всего в 700 рублей, а в будний день всего в 450 рублей за  4 часа катания (для детей эта сумма уменьшается практически в 2 раза). Проживание в комфортной гостинице на 1 сутки в будние и выходные дни можно приобрести со скидкой до 50%, а по некоторым программам дети могут кататься совершенно – бесплатно.

Для «новичков, мечтающих встать на сноуборд или лыжи, действует специальный тариф «Все включено» (при занятии с инструктором, прокат снаряжения и пользование любым подъемником совершенно – бесплатно). Если вы еще не убедились, читайте дальше.   

ПРИЧИНА №3 – В ГОРАХ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ, А СНЕГ МЯГКИЙ

За городом в курортной зоне температура воздуха всегда ниже на 5-10 градусов. Когда в городе образуются огромные лужи, на курорте очень комфортная температура, снег мягкий и приятный.

ПРИЧИНА №4 – ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ

Как не странно, но многие горнолыжники и сноубордисты видя в окне «ручьи» считают сезон законченным, давая возможность другим забыть о городской суете и по-настоящему насладиться «пустыми» и подготовленными склонами с утра до вечера, ведь ЦАО «Евразия» работает с 10 часов утра со среды по воскресенье. Успейте превратиться в одних из таких счастливчиков.    

ПРИЧИНА №5 – ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Весенняя погода многих вгоняет в тоску, особенно жителей мегаполисов. Отложите все дела, забудьте о всех проблемах, не раздумывая доставайте доски с лыжами и направляйтесь в горы на встречу яркому солнцу, свежему воздуху и отличному настроению в Центр активного отдыха «Евразия».

 

Подробности вы найдете на сайте www.euroasia.su

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