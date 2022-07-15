Челябинцев зовут на Парижский полумарафон

В Парижском полумарафоне, который пройдет в Нагайбакском районе (Челябинская область) в этом году, примут участие свыше 2000 человек. Легкоатлетический пробег пройдет в селе Париж уже в шестой раз и объединит любителей бега со всех уголков России.

Уже сейчас на забег зарегистрировались 400 человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской и Омской областей, Башкортостана, Москвы и Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и других.

Участники с разным уровнем подготовки посоревнуются в семи дистанциях. Новшеством этого года станет велозаезд на десять километров и скандинавская ходьба на пять километров.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, по традиции старт будет дан у Эйфелевой башни – вышке связи «Ростелекома», уменьшенной копии знаменитого архитектурного сооружения.