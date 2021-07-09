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09.07.2021 16:50

Только для элиты?

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

В Челябинске остро не хватает доступных теннисных кортов и данный вид спорта находится в удручающем состоянии. С данной проблемой в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась группа тренеров и любителей тенниса. Аналогичное коллективное письмо они направили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Без доступа к кортам, особенно к летним открытым площадкам, большой теннис в Челябинске становится закрытым элитарным видом спорта. Единственное поддерживаемое государством МБУ «Спортивная школа по теннису имени Бориса Маниона» не может удовлетворить потребности в тренировочных занятиях всех желающих детей, не говоря уже о взрослых спортсменах или любителях», – говорится в коллективном письме.

Сейчас тренировки проводятся на маленькой хоккейной коробке в студенческом городке ЮУрГУ, рядом с поликлиникой №2. Их проводят профессиональные тренеры, мастера спорта с опытом более 30 лет Юрий Селютин и Анжелика Селютина. Занятия проходят каждый день, их посещают любители, начинающие и опытные спортсмены, дети и взрослые. Более половины тренирующихся – это перспективные дети-спортсмены, некоторые из которых уже успешно выступают в Российском Теннисном Туре.

Мы посетили эту хоккейную коробку. Как выяснилось, площадка не только не специализирована для тенниса, но более того находится в плачевном состоянии, особенно по качеству покрытия. Асфальт сам по себе, как рассказали нам тренеры, травмоопасное покрытие для игры в теннис, но мешают и заросшие травой трещины, расположенные по всей площадке. Конструкция для сетки тоже самодельная.

«Настоящее положение с развитием этого замечательного вида спорта в Челябинске является удручающим. За последние четверть века утеряны для использования более 30 летних теннисных кортов или площадок, предназначенных для тренировочного процесса в этом виде спорта», – рассказывают тренеры. Одни площадки испорчены, а другие – стали платными.

При этом теннисом в Челябинске сейчас увлекаются около 1000 человек, что крайне мало для города-миллионника. Это объясняется недоступностью этого спорта в Челябинске, поскольку заниматься на специализированных теннисных кортах дорого, а на таких хоккейных коробках не против тренироваться только те, кто за теннис действительно болеет и горит им. При этом мы забыли, что на сегодняшний день первой ракеткой России, действующим игроком WTA является воспитанница Челябинского тенниса –Екатерина Евгеньевна Александрова.

На этой же площадке сейчас занимается и первая ракетка Челябинска – десятилетняя Аня Слива. Ее спортивный план расписан до 2032 года. К концу этого года планируется, что Аня станет двадцатой ракеткой России.

Мы поговорили с дедушкой Ани Александром Владимировичем.

«Аня занимается с трех лет с Юрием Ивановичем, ее папа занимался большим теннисом, она пошла по его стопам. На соревнованиях она себя показала, принесла домой кубок. На этой площадке занимаемся, потому что здесь рядом есть бор, ученая атмосфера, мы живем рядом. Конечно, корт надо восстанавливать, делать, покрытие менять. Это же просто хоккейная коробка», - рассказал Александр Владимирович.

Сама Аня рассказала, что в будущем она видит себя спортсменкой и хочет связать свою жизнь с теннисом. Мы посмотрели, как играет Аня. Среди других тренирующихся спортсменов и любителей на этой площадке она выделяется сразу легкостью своей игры, азартом к победе и подвижностью.

Мы поговорили еще с одним любителем тенниса Олегом Глуховым. Он уже год занимается у тренеров Селютиных. Именно Олег обратился в нашу редакцию с просьбой придать проблеме огласку. Он рассказал, что самое ужасное на этой площадке – это асфальт. Когда проходит дождь, остаются лужи, которые сохнут по три дня и мешают тренироваться. При этом заниматься хочется именно здесь, в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска. Тренеры, в свою очередь, готовы обеспечить тренировочный процесс всем желающем. Важно сделать теннис в Челябинске доступным каждому, а не делать его элитарным видом спорта, каким он считается сейчас.

Сын Олега Глухова, одиннадцатилетний Ваня, уже шесть лет занимается теннисом, на этой площадке занимается не так давно, но именно с этими тренерами Ваня хочет развиваться дальше.

«Я даже ездил в Хорватию на теннисные сборы. Там грунтовые корты, у нас таких мало. Кортов там очень много, около гостиницы только 25 в одном комплексе. Население в этом городе меньше 100 тысяч [речь идет о городе Пореч, население – 7585 человек]. В Челябинске хотелось бы больше кортов и лучшего качества», – рассказал Ваня.

В августе Ваня планирует участвовать во Всероссийском турнире.

Также во время нашего посещения тренировки к нам обратился протоирей Борис Кривоногов, настоятель храма Александра Невского. С Юрием Ивановичем и Анжеликой Анатольевной занимаются двое его детей.

«У нас вообще теннис в Челябинске – это стыдоба, а ведь город- миллионник. Хотя у нас уникальные тренеры, великолепный подбор педагогов по этому виду спорта и масса желающих учиться. Но, к сожалению, площадок нет, только вот это убожество. А ведь это центр, гостевой маршрут. Поэтому хотелось бы, чтобы наши власти обратили на это внимание. Будут дети заниматься, это будет престиж города, это будут победы. Мы получим спорт с большой буквы в нашем городе», - высказал свое мнение протоирей Борис Кривоногов.

Сейчас письмо тренеров и теннисистов, написанное губернатору Алексею Текслеру, перенаправлено в администрацию Челябинска, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Правительство Челябинской области. Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.

Автор: Екатерина Михайлова
теннис
Алексей Текслер
Челябинск
администрация Челябинска
министерство физической культуры и спорта Челябинской области
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07.07.2021 21:59

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, на юге - грозы

07.07.2021 21:11

Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

07.07.2021 19:40

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля

07.07.2021 19:37

Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности

07.07.2021 18:41

В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец

07.07.2021 18:30

В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников

07.07.2021 18:17

ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов 

07.07.2021 18:02

Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?

07.07.2021 17:06

В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом

07.07.2021 17:00

С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь

07.07.2021 16:54

Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба

07.07.2021 16:46

Челябинских приматов снова отправили на карантин

07.07.2021 16:36

Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий

07.07.2021 16:36

Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне

07.07.2021 16:34

Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра

07.07.2021 16:00

Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске

07.07.2021 15:58

Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы

07.07.2021 15:56

В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт

07.07.2021 15:16

Цифровой проект ММК получил награду на «Иннопроме-2021»

07.07.2021 14:52

Детям из челябинского микрорайона «Ньютон» не хватило мест в первых классах

07.07.2021 14:39

В Челябинске вандалы разрушили девять остановок

07.07.2021 14:19

В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения

07.07.2021 13:58

Челябинский депутат обвинил сотрудников мэрии в нападении

07.07.2021 13:56

Кадровые перестановки в структурах минстроя Челябинской области

07.07.2021 13:27

Под Челябинском женщину оштрафовали за насилие над полицейскими

07.07.2021 12:55

В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида

07.07.2021 12:39

На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века

07.07.2021 12:37

В Челябинске возле пляжа на Шершнях установили долгожданные светофоры

07.07.2021 12:33

Где развернется бурное жилищное строительство в рамках КРТ в Челябинской области

07.07.2021 12:30

Репортаж с полей лучшего молочника Челябинской области