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Челябинцы смогут добраться до «Солнечной долины» на поезде

Лыжники, сноубордисты и любители активного вида отдыха вновь смогут добраться из Челябинска в «Солнечную долину» на пригородном поезде. Перевозки возобновятся 5 декабря, сообщила помощник руководителя по связям с общественностью АО «Свердловская пригородная компания» Алена Изместьева.

Билеты на поезд в рамках мультимодального маршрута можно купить в любой пригородной кассе Челябинск-Пригородный. Время поездки займет один час 50 минут.

«Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно, - уточнила Алена Изместьева. - Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования».

Кроме того, южноуральцы могут купить не только билет на поезд до ГЛК, но и полный пакет услуг. Это билет на поезд, автобус в обе стороны и ски-пасс на пять часов.

«Стоимость составляет: для детей до 7 лет – 600 рублей, для школьников и студентов – 1200 рублей, для взрослых – 1400 рублей. Кроме того, пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 650 рублей», - озвучила Изместьева.

Отправление из Челябинска в 8.35, прибытие в Миасс в 9.50 (время местное). Автобус от станции Миасс будет отходить в 10.10, а прибывать на курорт в 10.34. Обратно отправление автобуса запланировано на 16.20. Поезд из Миасса отправится в Челябинск в 17.16, а прибудет в областной центр в 18.32.