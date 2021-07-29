Челябинец помог мужской сборной России по баскетболу завоевать «серебро» на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио завершился турнир по баскетболу 3х3. Российская мужская команда в драматичном финальном матче уступила на последних секундах сборной Латвии – 18:21 и стала обладателем серебряных наград. В составе российской команды играл также уроженец Челябинска Кирилл Писклов.

В том, что российская команда может завоевать олимпийское «золото», стало понятно после того, как наши ребята сенсационно обыграли в полуфинале сборную Сербии, главного фаворита соревнований. Об этом сообщает министерство спорта региона.

В первой половине матча против Латвии россияне контролировали ход игры, ведя в счете. Два важных двухочковых броска записали на свой счет Александр Зуев и Кирилл Писклов (уроженец Челябинска).

Увы, ближе к концу матча игра у российской команды разладилась, чем и воспользовались соперники. Карлис Ласманис за 28 секунд до финальной сирены забил с дальней дистанции, поставив точку в этом драматичном поединке.