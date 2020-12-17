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Челябинск превращается в столицу фигурного катания

Улицы Челябинска и ледовая арена «Трактор» преображаются к предстоящему чемпионату России по фигурному катанию, который пройдет в столице Южного Урала с 24 по 27 декабря.

Тематический сценарий в виде коньков залит на светодиодные гербы Челябинска, находящиеся по улицам Труда, Комарова, Героев Танкограда, Свердловскому проспекту и Бродокалмакскому тракту.

Преображается и ледовый дворец «Трактор», на которой развернутся ледовые баталии. Болельщики увидят совершенно другую арену и идеальный лед, который специалисты заливают, соблюдая специфику и требования фигурного катания.

В центре внимания обновленной арены в дни проведения чемпионата России по фигурному катанию будет огромный баннер. Его изготавливали по эскизам известных челябинских граффитистов из ассоциации художников «Граффити России».

«Мы много и долго изучали материал, внимательно наблюдали за состязаниями фигуристов, прониклись грацией и мастерством их катания на коньках. Надеемся, что не только любители, но и профессионалы фигурного катания по достоинству оценят нашу работу», - сказал руководитель ассоциации Павел Щеклеин.

У специалистов-ледоваров сейчас самая сложная работа - необходимо подготовить лед, который должен соответствовать жестким требованиям Федерации фигурного катания России. Для хоккеистов требуется лед более жесткий, для фигуристов – помягче.

«Это ювелирный процесс. Сейчас занимаемся тем, что укладываем слой за слоем, наращиваем лед. На укладку одного слоя (толщиной 0,5 миллиметра) уходит около полутора часов, затем 40 минут замерзания. В конечном результате должна получиться идеально ровная ледяная поверхность толщиной в 2,5 миллиметра», - рассказывает водитель заливочной машины Анатолий Мошнин.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на чемпионате России по фигурному катанию выступят сильнейшие спортсмены страны, звезды мирового фигурного катания.

Во время соревнований будут соблюдены все меры и рекомендации Роспотребнадзора. Это масочный режим, средства барьерной защиты, социальное дистанцирование. Тесты ПЦР будут делать спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу и сотрудникам СМИ.

Число зрителей на соревнованиях – по предписанию Роспотребнадзора – составит 35 процентов от вместимости арены «Трактор». Это около 2300 билетов на каждый вид программы.

За охраной правопорядка будут следить сотрудники УМВД России по городу Челябинску. Перед каждым соревновательным днем полицейские будут проводить осмотр арены, а также прилегающую территорию с применением технических средств и служебно-розыскных собак.

Также стражи порядка проконтролируют, чтобы не процветала незаконная торговля, и будут выявлять нарушения правил продажи алкогольной продукции.

Победители и призеры состязаний получат уникальные кубки и медали. Работали над ними оружейники Златоуста.