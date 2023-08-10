Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию

Сегодня, 10 августа, в Челябинске пройдет заключительный вид программы первенства России по спортивному ориентированию (с 14 до 24 лет) - эстафетные гонки.

Старты всех трех соревновательных дней проходят в Челябинском городском бору. Ранее почти 900 ориентировщиков из более, чем 30 регионов страны состязались на классической и спринтерской дистанциях.

В двух дисциплинах летней беговой программы спортивного ориентирования на счету южноуральцев уже шесть наград. Напомним, в первом виде Михаил Безганс, представляющий спортшколу ЧТЗ завоевал золотую медаль в группе М-16, Виктор Королев стал вторым в возрастной категории до 15 лет, Даниил Сафонов - третьим в группе М-18 (оба - областная ДЮСШ). В «классике» в самой старшей группе - до 23 лет вторую и третью ступень пьедестала почета заняли челябинцы Даниил Сорокин (СШ ЧТЗ) и Артемий Дорма (ОДЮСШ).

В копилке команды Челябинской области по итогам спринтерской дистанции, старт и финиш которой прошел на стадионе им. Елесиной, еще две награды: золотая медаль у Анны Мастриковой (Ж-14), серебро - у Михаила Безганса (М-14).

На церемонии награждения, которая прошла у главного корпуса ЮУрГУ, министр спорта Челябинской области Александр Гриб подчеркнул, что Южный Урал - это прекрасный край, где могут и умеют проводить соревнования на самом высоком уровне.

«Спортивное ориентирование - это интересный, увлекательный вид спорта, где нужно грамотно оценивать ситуации на карте и на местности, принимать правильные решения, «включать» и голову и ноги. Ориентирование на местности является и прикладным видом спорта», - сказал министр спорта региона. Челябинск впервые принимает первенство России, но мы проводим и готовы проводить крупные всероссийские и международные соревнования, - подчеркнул Александр Гриб.

Кстати, в первенстве России принимают участие и юные спортсмены из Республики Казахстан. что придает им статус международных. Команда во главе с тренером Сергеем Десятовым приехала в Челябинск из Северо-Казахстанской области. И, как отмечает наставник, такие визиты на Южный Урал они с удовольствием возобновят.