Челябинская легкоатлетка стала бронзовым призером Паралимпийских игр

Челябинская легкоатлетка Анна Сапожникова стала бронзовым призером первых в своей жизни Паралимпийских игр.

В дисциплине «Прыжки в длину» легкоатлетка показала результат 4,56 метра и завоевала бронзовую медаль. Первое и второе места на пьедестале заняли спортсменки из Китая и США.

«Поздравляю Анну Сапожникову и ее тренера Виктора Слободчикова с бронзовой медалью Паралимпийских игр в прыжках в длину. Челябинской спортсменке противостояли очень сильные соперницы, и бронзовая медаль - достойный результат в этом состязании. От лица министерства физической культуры и спорта Челябинской области выражаю благодарность Анне за ее целеустремленность и профессионализм, а также всем, кто поддерживает ее на пути к победам», - прокомментировал выступление спортсменки министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

У Анны Сапожниковой на Паралимпиаде в Токио будет еще одна возможность побороться за победу. Челябинка выступит в дисциплине «Бег на сто метров».