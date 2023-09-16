Челябинская область стала лучшей на первенстве УрФО по спортивной гимнастике

В Челябинске – победой южноуральских спортсменов - захватывающе завершилось первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике, которое состоялось в спортивной школе олимпийского резерва №4.

В соревнованиях принимали участие юниоры и юноши, представляющие различные регионы УрФО. Каждый участник показал великолепные навыки, высокий уровень подготовки и непревзойденный талант на каждом виде многоборья. Судейство было честным и объективным.

Среди юниоров первое место заслуженно завоевали спортсмены Челябинской области. Волшебные выступления и безупречная точность позволили им взять верх над соперниками. Второе место заняла Тюменская, а третье - Свердловская область.

Среди юношей спортсмены Челябинской области также стали первыми, продемонстрировав восхитительные элементы и невероятную элегантность в каждой программе. Не менее ярким стало выступление Свердловской области, которая заняла заслуженное второе место.

С 20 по 24 сентября в Челябинске состоятся всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Орленок», посвященные памяти основателя СШОР №4 Александра Жукова.