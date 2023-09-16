16.09.2023
В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой
15.09.2023
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
Челябинская область стала лучшей на первенстве УрФО по спортивной гимнастике
01.06.2023
В Челябинске школа по спортивной гимнастике получила новый инвентарь
24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
05.06.2019
Лучшие гимнасты России выступят в Челябинске на турнире «Орленок»
21.05.2019
В Челябинск снова слетятся гимнасты-«орлята» со всей страны
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023