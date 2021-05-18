Челябинская спортсменка установила рекорд России

В Москве завершился чемпионат России по суточному бегу. Участникам предстояло бежать 24 часа. Челябинская спортсменка Александра Овсянникова преодолела 252 километра 511 метров и стала победительницей. Александра Овсянникова на чемпионате России превысила норматив мастера спорта международного класса и поставила новый рекорд страны.

«Поздравляем Александру. Мы гордимся успехом челябинской спортсменки. Саша показала по-настоящему уральский характер. Знаменательно и то, что соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это знаковая победа. Желаем Александре быстрого восстановления после серьезной дистанции и новых рекордов», — поздравил начальник спортуправления Максим Клещевников.