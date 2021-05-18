18.05.2021
Челябинская спортсменка установила рекорд России
18.05.2021
180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
18.05.2021
Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
18.05.2021
Аферист «развел» челябинца на миллион рублей
18.05.2021
“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
18.05.2021
“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
Челябинская спортсменка установила рекорд России
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021