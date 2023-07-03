Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей

В Ханты-Мансийске завершилось первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию, собравшее боле 170 участников.

Спортсмены в различных возрастных группах состязались в трех дисциплинах летнего ориентирования - городском спринте, на удлиненной дистанции и эстафете. Каждый из видов проходил на разных площадках. Спринт – на территории парка имени Лосева и парка Победы, удлиненная – на базе «Спортивной школы олимпийского резерва», а эстафета – в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

На спринтерской дистанции первые места заняли Михаил Безганс (М-16) и Сергей Добрынин (М-Элита). Удлиненная дистанция проходила на гористой местности с труднопробегаемым, заросшим лесом. Здесь снова "золото" у Сергея Добрынина, у девушек первое место у Анастасии Мяготиной (Ж-14) у юношей - Багонова Игоря (М-14). После трехэтапных эстафетных гонок копилка команды Челябинской области пополнилась еще тремя золотыми медалями. Екатерина Сахненко, Анастасия Мяготина и Мария Степанова стали первыми в группе девушек до 15 лет, Полина Сербина, Валентина Моргачева и Елизавета Кузнеченкова выиграли эстафету в группе до 18 лет, Сергей Добрынин, Артемий Дорма и Даниил Сорокин завоевали "золото" в элитной группе. Призовые места в эстафетах южноуральцы также заняли также заняли в женской элитной группе - Любовь Патракова, Татьяна Галкина, Ольга Евтюхова (второе место) и в М-16 - Михаил Безганс, Петр Вахтин, Данила Горбанев (третье место).

Ориентировщики Челябинской области также заняли призовые места и на отдельных дистанциях. В спринте Анна Мастрикова, Любовь Патракова и Артемий Дорма стали вторыми, Даниил Сорокин - третьим. Полина Сербина завоевала "бронзу" и "серебро" в первый и второй соревновательный день, Екатерина Сахненко, Валентина Мограчева и Петр Вахтин поднялась на третью ступень пьедестала почета на удлиненной дистанции, Даниил Сорокин и Полина Сербина - на вторую.