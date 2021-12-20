Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность» на этой неделе.

Как сообщил сегодня, 20-го декабря, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, ремонт спортивного объекта закончен.

«Остались только технические вопросы по средствам пожарооповещения. Предполагаем, что спортивные организации города переедут во дворец спорта уже на этой неделе», - отметил чиновник, отвечая на вопрос главы Челябинска Натальи Котовой.

Напомним, до недавнего времени в «Юности» размещался автовокзал. Около месяца назад мэр южноуральской столицы подробно рассказала горожанам о будущем знакового спортивного объекта (в 2022-м году будет благоустроена и озеленена и прилегающая к зданию территория).