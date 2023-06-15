Челябинский атлет завоевал «серебро» всероссийских стартов по триатлону ПОДА

Воспитанник челябинской школы по адаптивным видам спорта Степан Сергеев завоевал «серебро» всероссийских стартов по триатлону ПОДА.

По итогам соревнований атлет из Челябинска, тренирует которого Денис Блажко, стал вторым в классе RTS5.

Чемпионат России по триатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 10 по 11 июня в Альметьевске (Республика Татарстан). В турнире приняли участие 20 спортсменов из девяти регионов страны.