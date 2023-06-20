20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России.
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
12.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
27.09.2017
Юный боксер из Челябинска завоевал "золото" на первенстве Европы
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023