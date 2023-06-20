Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге

Вчера челябинский боксер Андрей Стоцкий одержал свою четвертую победу на профессиональном ринге.

В Самаре в рамках турнира «Кубок на Волге» наш земляк в 6-раундовом поединке по очкам единогласным решением выиграл у нигерийца Остина Ннамди.

Южноуральский боксер, представляющий компанию UralBoxingPromotion, взял верх над соперником в весовой категории до 90,2 кг. Судьи единогласно отдали победу Стоцкому.