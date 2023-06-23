23.06.2023
Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
22.06.2023
В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов
22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023