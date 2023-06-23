Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев

Челябинский дзюдоист Сергей Николаев завоевал серебряную медаль на Летних Играх паралимпийцев, которые проходят в Нижнем Новгороде.

Второе место воспитанник спортшколы «Локомотив», которого тренирует Юрий Ермаков, занял в весовой категории до 73-х килограммов (спорт слепых), рассказали в администрации Челябинска.

Летние Игры паралимпийцев стали самым масштабным спортивным событием года. Участие в соревнованиях принимают почти пять тысяч спортсменов со всей страны. Разыгрывается 550 комплектов наград.

В общей сложности состязания по разным видам спорта продлятся 170 дней.