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Челябинский «Трактор» вылетел из плей-офф

Челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» решающий матч серии плей-офф. Игра завершилась со счетом 3:2. Счет в серии составил 4:1 в пользу уфимцев. В результате «Трактор» завершает сезон.

После провального матча и вылета из плей-офф главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру команды в решающем матче и в сезоне.

«Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Сегодня у нас была одна игра и ребята ее провели как последнюю. Она последней, в принципе, и получилась. Ни к кому претензий предъявить не можем. Только слова благодарности. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, на протяжении всего сезона поддерживающих нас и дома и на выезде. За что им огромное спасибо», - сказал Анвар Гатиятулин.

Также он отметил, что это был непростой сезон.