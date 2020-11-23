Чемпионат по сноуборду в Миассе отменили из-за COVID-19

Федерация сноуборда России заявила об отмене проведения Чемпионата России в Миассе и Таштаголе. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции.

Чемпионат России по сноубордингу планировали провести с 22 по 26 декабря в Миассе на ГЛК «Солнечная долина» в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. В Кемеровской области в Таштаголе соревнования должны были пройти с 23 по 26 декабря в дисциплине сноуборд-кросс.

Решение об отмене Чемпионата России Президиум ФСР принял не только из-за распространения коронавирусной инфекции и в связи с установленными ограничениями, но и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Федерации сноуборда России.

«Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить. Сейчас наш приоритет – это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность», — прокомментировал решение Президиума президент ФСР Денис Тихомиров.

Напомним, по данным пресс-службы областного минздрава, за сутки подтвердили 223 новых случая заболевания ковидом (накануне было 219). Всего в области коронавирусом заразились 24 837 человек.