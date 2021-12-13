Чтобы плавать было безопасно: челябинский «Электрометаллург» ждет масштабная реконструкция

Челябинский плавательный бассейн «Электрометаллург» на улице Российской ждет масштабная реконструкция, в связи с чем в самый разгар сезона, в декабре, объект закрывается на неопределенный срок.

Решение это хоть и непопулярное, однако по-другому быть не могло: в первую очередь, владельцам нужно было думать о безопасности посетителей.

Закрыть бассейн на ремонт приняли собственники - менеджмент Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) - после того, как ознакомились с выводами экспертов из Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Столичные специалисты в течение трех месяцев проверяли здание и пришли к неутешительному выводу – построенному в далеком 1967-м году «Электрометаллургу» требуется капитальный ремонт.

Профессионалы мирового уровня провели тщательную и скрупулезную работу по обследованию всех конструкций и строительных элементов объекта с точки зрения их эксплуатации и безопасности для людей.

«Наши специалисты вынесли решение, что при наступлении полной нагрузки в давно не ремонтировавшемся здании бассейна могут возникнуть различного рода аварийные ситуации, - отметил старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, заведующий лабораторией обследования зданий и сооружений Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Андрей Лапшинов. – Мы понимаем, что это наше мнение не обрадует собственников плавательного бассейна, но они сами требовали от столичных экспертов только правды, какой бы горькой она ни была. На самом деле, нет ничего непоправимого – любое здание за время эксплуатации изнашивается, происходит коррозия бетона и металлической арматуры, меняются собственно условия эксплуатации, за несколько десятилетий изменились нормы и СНИПы в сторону их жесткости и строгости, поменялась даже внешняя среда, которая воздействует на конструкции. Наше экспертное заключение состоит в главном выводе - здание плавательного бассейна «Электрометаллург» не в полной мере этим современным нормам соответствует. Его необходимо привести к нормативному состоянию.

За полвека активной работы «Электрометаллурга» металл несущих конструкций элементарно «устал», устарели и заклепки и болты на потолочных балках, да и в самой ванне, содержащей более четырех тысяч тонн хлорированной воды, появились трещины.

«Кстати, челябинский плавательный бассейн «Строитель» был открыт тремя годами позднее, чем «Электрометаллург» - в 1970-м, однако он прошел через процедуру капитального ремонта еще в 2006-м году. Теперь это должен сделать первый бассейн южноуральской столицы», - отмечают в пресс-службе ЧЭМК.

На сегодняшний день плавательный бассейн обслуживает коллектив из 77-ми человек, и каждому из них будет предоставлена возможность трудоустройства в структурах Челябинского электрометаллургического комбината. Имеющим отношение к спорту специалистам предложат на время ремонта трудоустроиться либо во дворец спорта ЧЭМК, либо в Центры дзюдо «Электрометаллург», где активно работают залы по общефизической подготовке и бесплатно занимаются более двух тысяч мальчишек и девчонок со всего Челябинска. А бухгалтерам и экономистам бассейна подыщут работу непосредственно на комбинате.

«Ни одного человека из коллектива «Электрометаллурга» мы не бросим, даже если ремонт продлится больше года. Если специалист хочет работать в структуре ЧЭМК, он это сделает», - подчеркнул генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.

Часть зимнего времени уйдет на поиск подрядчиков, создание проекта и процедуру его государственной экспертизы. Сам ремонт начнется летом 2022-го года.