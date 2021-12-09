Один из крупнейших бассейнов Челябинска в разгар сезона закроют на неопределенный срок

Один из крупнейших бассейнов Челябинска – «Электрометаллург» на улице Российской, 40 – в разгар сезона, 20-го декабря, закроют на ремонт и реконструкцию.

Как отмечается на сайте бассейна, «Электрометаллург» закрывается на неопределенный срок. Возврат денежных средств за неиспользованные абонементы будет осуществляться в период до 31-го января 2022-го года.

Отметим, бассейн находится на балансе Челябинского электрометаллургического комбината, пресс-секретарь которого Роман Грибанов рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что закрывается бассейн по предписанию контролирующих органов. Завтра, десятого декабря, он пообещал предоставить более подробную информацию по предстоящим ремонту и реконструкции, в том числе о том, какие работы предусмотрены проектом, о сроках его реализации и сумме финансирования.

«Закрытие бассейна в зимний период – непопулярное решение: все бассейны закрываются летом. Однако здоровье граждан, которые занимаются в «Электрометаллурге», нам дороже, чем неполученная выручка», - подчеркнул Роман Грибанов.

Отметим, в 2022-м году бассейн отметит 55-летний юбилей. За годы работы «Электрометаллург» полюбился многим жителям Челябинска – теперь его постоянным посетителям придется сделать паузу в занятиях плаванием (или на период ремонта начать посещать другие бассейны южноуральской столицы).