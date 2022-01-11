Дартсмен из Челябинска стал призером международного турнира

Челябинец Александр Башарин, мастер спорта, стал серебряным призером одиночного разряда международного турнира по дартс «Udmurtia Open», который проходил в Ижевске.

В Ижевске завершились несколько крупнейших турниров по дартс: международный турнир «Кубок Калашникова», международный турнир «Udmurtia Open», всероссийские соревнования по дартс «Кубок Италмас».

Челябинец Александр Башарин стал серебряным призером одиночного разряда международного турнира по дартс «Udmurtia Open». Он немного уступил победителю турнира Алексею Кадочникову из Твери, проиграв со счетом 3:6.

В парном разряде Всероссийского турнира «Кубок Италмас» Александр Башарин в паре с Дмитрием Горбуновым, Владимир Пашенцев в паре с Дмитрием Ситкаревым завоевали бронзу. В дисциплине микст южноуральские дартсмены заняли пятую строчку.



Также челябинцы завоевали по одной награде на двух турнирах рангом пониже. Анастасия Астахова стала третьей на «Кубке Надежды», а Дмитрий Ситкарев — третий на «Кубке Мечты».