Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве

Дзюдоисты из Магнитогорска (Челябинская область) выиграли четыре «бронзы» фестиваля спортивной борьбы, который состоялся в Санкт-Петербурге в честь 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Участники спортивного события в северной столице России участвовали в соревнованиях по дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, джиу-джитсу.

В состязаниях по дзюдо приняли участие около 120 юношей до 18 лет (2006-2007 годов рождения) из Санкт-Петербург, Москвы, Ленинградской, Московской, Тверской, Псковской, Липецкой, Челябинской областей, Пермского края, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Южноуральские спортсмены в конкурентной борьбе смогли завоевать четыре награды бронзового достоинства. На питерском татами отличились Матвей Чубрик, Вячеслав Пащеня, Вадим Нольфин и Денис Габитов. Еще трое их товарищей - Джамал Бурамбаев, Роман Бортничук и Матвей Шульга - заняли пятые места, сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко.

Подопечные тренера Сергея Щербинина также посетили центральный военно-морской музей имени Петра Великого, где увидели разнообразное морское оружие всех времен и народов.