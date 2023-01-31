31.01.2023
В Челябинской области выдана первая промышленная ипотека, Альтернатива
31.01.2023
Сергей Антипов рассказал о планах по созданию в Курчатовском районе движения первых»
31.01.2023
Под Кыштымом спиленное дерево изувечило лесоруба
31.01.2023
«Цифровой гражданин» для пожилых челябинцев
31.01.2023
Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве
31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве
Соревнования прошли в честь 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда
26.01.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
23.01.2023
В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023