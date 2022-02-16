Форум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту соберут на Южном Урале медиазвезд из шести регионов

Ежегодное мероприятие, в котором примут участие журналисты, PR-специалисты, travel-блогеры, состоится уже на этой неделе, 18-20 февраля, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области.

Южный Урал – самое подходящее для такого события место: здесь серьезный зимний медиафорум может быть совмещен с горнолыжными соревнованиями.

Количество СМИ, сотрудники которых собираются приехать в этот раз, впечатляет – 32, причем это не только средства массовой информации Челябинской области, но и Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и даже Крыма. Среди них немало известных медийных лиц.

На соревнования по горным лыжам и сноуборду зарегистрированы 17 команд, в том числе от редакций СМИ, в числе которых ГТРК «Южный Урал» – Вести-Вместе, телеканал «Тюменское время», команда 74.ru, а также сборные, куда входят сотрудники нескольких организаций. Сотрудники ИА «Урал-пресс-информ» решили проявить себя в соревнованиях по картингу, творческом фристайле, подготовиться к соревнованиям по горным лыжам и в следующем году выступить на кубке дружной командой.

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В этом году, по предложению уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, в Кубке СМИ примут участие начинающие журналисты – студенты первых-вторых курсов профильных факультетов ЮУрГУ и ЧелГУ из Челябинска и Миасса. Юнкоры мечтают пообщаться с профи медиасферы и обещают улетные репортажи.

Спортивный турнир для горнолыжников и сноубордистов среди звезд медиа традиционно проходит на несложном участке, главное – участие, привлечение внимания к горнолыжному спорту и здоровому образу жизни. Также любой из медиаспециалистов может испытать свои силы в соревнованиях по зимнему картингу. Всего будет вручено 33 медали (в командном и личном зачетах), но есть также креативные номинации – за волю к победе, самому яркому участнику и другие.

Команда-победитель получает Кубок СМИ с изображением Ольги Давиденко (председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015-го по 2018 год, а также основателя профессионального сообщества PR-специалистов - Клуба пресс-служб Челябинской области), именем которой названо мероприятие.

В программе – награждение победителей конкурса профессионального мастерства журналистов имени Ольги Давиденко, который проводит Союз журналистов Челябинской области, а премии победителям традиционно выделяет Группа компаний «Микар» по инициативе председателя Совета директоров «Микара» Семена Мительмана.

Все, кто приедет на Кубок СМИ, - участники соревнований и их коллеги- болельщики - станут участниками большого медиафорума «Вершина», направленного на продвижение регионов, со звездными медиаперсонами в качестве спикеров. Собравшиеся обсудят возможности совместной работы над увеличением туристического потока: какие общие проекты можно создавать, чтобы продвигать регионы в межрегиональной, федеральной повестке, идеи коллабораций органов власти, профильных организаций, бизнеса, СМИ, блогеров, как специалисты сферы медиа могут участвовать в территориальном брендинге.

Большинство спикеров медиафорума войдут в состав горнолыжных команд. Евгений Сазонов, шеф-редактор федерального медиахолдинга «Комсомольская правда», войдет в команду «Комсомолки». Комьюнити travel-блогеров крупнейшего в России фестиваля путешественников «Слёт под рюкзаком», которые на форуме расскажут о развитии регионов с помощью digial-инструментов и трендах соцсетей, составят команду блогеров. Также участие в горнолыжных соревнованиях примут популярный ведущий телеканала «Моя планета» Андрей Понкратов, депутат Государственной Думы, эксперт и преподаватель по коммуникациям Станислав Наумов.

Еще одной особенностью мероприятия станет работа в составе оргкомитета представителей сразу нескольких организаций и компаний, благодаря чему уровень его проведения вырастет.

Медиафорум «Вершина» и Кубок СМИ проводятся Союзом журналистов Челябинской области при поддержке министерства по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Группой компаний «Микар», горнолыжным курортом «Солнечная долина».

Ключевые партнеры мероприятия тоже вносят свои предложения по организации. Это Челябинское отделение ПАО Сбербанк (соорганизатор медиафорума), Русская медная компания, ООО Уралэнергосбыт.

Александр Батраков, генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт»: «Мы рады стать частью такого важного межрегионального события как Кубок СМИ. Это мероприятие стало местом притяжения профессионалов медийной сферы и открытой площадкой для диалога. В этом году в рамках Кубка мы тоже наградим лучших журналистов, пишущих о сложной и многогранной сфере ЖКХ. Надеюсь, что подобное сотрудничество бизнеса и журналистики в целях повышения доступности информации будет только расти».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк: «На Кубке СМИ собираются самые активные и вовлеченные в жизнь региона люди. Событие стало известно за пределами Челябинской области – это подтверждает, насколько значима эффективная коммуникация с журналистским сообществом. Сбер ценит возможность поддержать Кубок СМИ – мы открыты к сотрудничеству и всегда с готовностью помогаем медиа развиваться».

Страхование участников соревнований обеспечивает Страховой Дом ВСК. Также организаторы благодарят группу компаний «Ариант», сеть стоматологических клиник «Белый Кит», консалтинговую группу «Партнёр» (юридическая помощь), инвестиционную компанию «Фридом Финанс», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB.

За новостями о Кубке СМИ можно следить в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук.

Планируется онлайн-трансляция из зала медиафорума.

#КубокСМИ2022