Главный спортивный чиновник Челябинска объяснил траты родителей на спорт

Начальник управления спорта Челябинска Максим Клещевников признался, что бюджет города не может обеспечить всех детей, желающих заниматься спортом обеспечить экипировкой и поэтому эта «неспортивная» ноша ложится на плечи родителей.

На пресс-конференции, организованной в «Гранаде-пресс» Максим Клещевников сообщил, что в Челябинске сейчас работают 48 муниципальных спортивных школ, которые развивают 60 видов спорта.

«Почти все перешли из системы дополнительного образования и перешли также на перенос начала учебного года. С первого сентября на начало финансового. Во многих спортшколах проведен сейчас ремонт, в частности на Центральном стадионе и многих других спортивных площадках», - сказал Клещевников.

На вопрос журналистов, почему детский спорт доступен не всем, спортивный чиновник ответил просто – не хватает денег.

«Есть проблемы в бюджете города, у нас занимается почти 30 тысяч детей. Мы не можем обеспечить их всех экипировкой. Минимум обеспечиваем. Если у родителей есть возможность, то они покупают сами все. Много делается, но есть ограниченность в бюджетных средствах. При этом, несмотря на ковид финансирование спорта не уменьшилось. Спорт в Челябинске не потерял в деньгах», - сказал Клещевников.

«Мы планируем в этом году принять около 80-ти новичков. Экипировка для начальной подготовки у нас есть. Но, если у родителей есть желание покупать форму дорогих форм или свою технику, мы только «за», - сказал директор спортшколы по мотокроссу Александр Платонов.

Занятия во всех спортшколах Челябинска начнутся по графику с соблюдением всех санитарных норм.