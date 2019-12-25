ГЛК «Солнечная долина» ждет отдыхающих на новогодние праздники

Максимально удобное расписание мультимодального маршрута «Снегирь» на новогодние праздники позволит любителям активного отдыха с комфортом добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», маршрут мультимодальных перевозок между Челябинском и горнолыжным курортом «Солнечная долина» - Снегирь – успешно реализуется на Южном Урале уже третий зимний сезон подряд. Он позволяет увеличить туристический потенциал Челябинской области и сделать горнолыжный отдых доступнее. Для удобства пассажиров билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг, которые включают в себя билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также безлимитный ски-пасс на пять часов катания. Для взрослых стоимость полного пакета составит всего одну тысячу 400 рублей, для школьников и студентов – одну тысячу 200 рублей, для детей до семи лет – 600 рублей.

Для желающих отправиться на горнолыжный курорт на прогулку можно приобрести только билеты на поезд и автобус без ски-пасса. В этом случае стоимость проезда по маршруту в обе стороны составит лишь 600 рублей. Приобрести билеты можно в любой кассе вокзала Челябинск-Пригородный, а также в офисе продаж ГЛК «Солнечная долина» в Челябинске на улице Самуила Цвиллинга 25, корпус один, офис 201.

По прогнозам экспертов, и по опыту прошлых сезонов, в новогодние праздники маршрут будет пользоваться особенной популярностью среди жителей и гостей Южного Урала. В связи с этим, маршрут будет действовать из Челябинска до «Солнечной долины» ежедневно, с третьего по восьмое января 2020 года включительно, а с 10 января маршрут переходит в режим «выходного» дня – это значит, что поезд будет осуществлять перевозки пассажиров только в выходные дни. Пригородный поезд сообщением Челябинск – Миасс будет отправляться в 8:35 по местному времени, прибывать в Миасс в 9:50. Отправление автобуса от станции Миасс – в 10:10, прибытие на курорт – в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:16, прибывает в Челябинск в 18:32.