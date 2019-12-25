ГЛК «Солнечная долина» ждет отдыхающих на новогодние праздники
Спорт
Сегодня, 16:14

Максимально удобное расписание мультимодального маршрута «Снегирь» на новогодние праздники позволит любителям активного отдыха с комфортом добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», маршрут мультимодальных перевозок между Челябинском и горнолыжным курортом «Солнечная долина» - Снегирь – успешно  реализуется на Южном Урале уже третий зимний сезон подряд. Он позволяет увеличить туристический потенциал Челябинской области и сделать горнолыжный отдых доступнее. Для удобства пассажиров билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг, которые включают в себя билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также безлимитный ски-пасс на пять часов катания. Для взрослых стоимость полного пакета составит всего одну тысячу 400 рублей, для школьников и студентов – одну тысячу 200 рублей, для детей до семи лет – 600 рублей.

Для желающих отправиться на горнолыжный курорт на прогулку можно приобрести только билеты на поезд и автобус без ски-пасса. В этом случае стоимость проезда по маршруту в обе стороны составит лишь 600 рублей. Приобрести билеты можно в любой кассе вокзала Челябинск-Пригородный, а также в офисе продаж ГЛК «Солнечная долина» в Челябинске на улице Самуила  Цвиллинга 25, корпус один, офис 201.

По прогнозам экспертов, и по опыту прошлых сезонов, в новогодние праздники маршрут будет пользоваться особенной популярностью среди жителей и гостей Южного Урала. В связи с этим, маршрут будет действовать из Челябинска до «Солнечной долины» ежедневно, с третьего по восьмое января 2020 года включительно, а с 10 января маршрут переходит в режим «выходного» дня – это значит, что поезд будет осуществлять перевозки пассажиров только в выходные дни. Пригородный поезд сообщением Челябинск – Миасс будет отправляться в 8:35 по местному времени, прибывать в Миасс в 9:50. Отправление автобуса от станции Миасс – в 10:10, прибытие на курорт – в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:16, прибывает в Челябинск в 18:32.

Отправить новость
Спорт
Вчера, 13:58
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Спорт
23.12.19 14:46
«Солнечная долина» вновь подарила особенным детям лыжи мечты
Спорт
21.11.19 14:03
ГЛК «Солнечная долина» открывает детский горнолыжный склон
Спорт
19.11.19 14:02
Юниорская сборная команда России по сноуборду тренируется в ГЛК «Солнечная долина»
Вчера, 12:18
Челябинские спортсмены взяли «серебро» Сурдлимпийских игр по керлингу
Вчера, 11:43
Наградные от губернатора челябинским спортсменам
Вчера, 11:21
Знаменитый футболист Евгений Ловчев побывал на ЧМК
Вчера, 11:12
Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства
23.12.19 14:46
«Солнечная долина» вновь подарила особенным детям лыжи мечты
20.12.19 15:04
Спортивный чиновник «зажал» зарплату волейболисток «Динамо-Метар». Куда смотрит прокуратура?
19.12.19 10:39
В Челябинской области появится «Земский тренер»
18.12.19 15:11
Воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты» продемонстрируют свои достижения на открытом уроке.
18.12.19 12:23
Челябинск вспомнит легендарного Григория Веричева
17.12.19 14:52
Тренировочный сбор команды по сноуборду проходит на горнолыжном курорте «Солнечная долина»
Спорт
Сегодня, 13:39
Чиновники против спорта
У школьников из новых микрорайонов Челябинска нет возможности заниматься спортом
Общество
Сегодня, 16:01
Идиотизм большого города
Текслер подивился странным челябинским урнам и улицам-невидимкам
Новости
Сегодня, 16:25
Общество
В Челябинске инспекторы ГИБДД заменили неработающие светофоры
Сегодня, 16:20
Экономика
ВТБ запускает цифровую карту
Сегодня, 16:18
Экономика
Текслер: Инвестор для «Уфалейникеля» найдется
Сегодня, 15:05
Общество
Южноуральцы получили новогодние подарки от компании «Интерсвязь»
Сегодня, 15:02
Культура
В Челябинск прибыли священные свитки Торы
Материалы рубрики
Вчера, 11:12
Спорт
Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства
23.12.19 14:46
Спорт
«Солнечная долина» вновь подарила особенным детям лыжи мечты
12.12.19 11:22
Спорт
Челябинский ориентировщик стал пятикратным чемпионом России
11.12.19 11:17
Спорт
В Челябинске пройдет турнир памяти руководителя баскетбольной "Славянки"
08.12.19 11:38
Спорт
Южноуральское дерби - в пользу «Трактора»
Теги
ГЛЦ Солнечная долина
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика