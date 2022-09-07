Худрук танцующего оркестра «Урал - Бенд» из Екатеринбурга болел за "Трактор" - и не зря

Челябинский «Трактор» одержал первую победу в новом сезоне в КХЛ. После двух поражений на домашнем льду «черно-белые» в трудовом и валидольном для болельщиков матче выиграли в овертайме (3:2 ОТ) у «Автомобилиста» из Екатеринбурга, фанатов которого на трибунах было предостаточно. Корреспонденты агентства «Урал-пресс-информ» нашли на матче самого колоритного болельщика.

В этом импозантном мужчине с оленьими рогами на голове не сразу и узнаешь заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, полковника, художественного руководителя танцующего оркестра «Урал - Бенд» Александра Павлова. Сейчас он болельщик «Автомобилиста». Приехал в Челябинск на уральское дерби. А начиналась его любовь к хоккею именно с матчей «черно-белых».

«Я не был болельщиком. Я приехал в Челябинск в 1992 году и открывал сезон «Траткора» с оркестром челябинского автомобильного училища. Я увидел команду! Играл Валицкий, Гомоляко, Макаров. Я обалдел от игры и влюбился в хоккей. И два сезона, пока я служил здесь, я болел за «Трактор». После Челябинска в Екатеринбурге было грустно с хоккеем, потому что уровень челябинского Трактора для меня был велик, и долгое время я на хоккей не ходил. И вот начался первый сезон КХЛ, когда моя любовь к хоккею возобновилась», - рассказывает Александр Павлов.

Александр также добавляет, что Челябинск – это город хоккея. И признается, что здесь особая атмосфера для болельщиков.

«Приезд в Челябинск для меня всегда радость. Это друзья. Ведь мы любим не города, а людей, которые здесь живут. Я люблю людей, которые здесь живут. Хоть им присуща та самая уральская суровость, которая есть только у жителей Челябинска. Наш приезд сюда делает нас серьезнее. В Челябинске нет полутонов – не зря цвета вашей команды черно-белые! Даже цвета команды отражены в характере челябинцев. Я знаю болельщиков много лет. Это потрясающие люди, верные своему городу и своей команде. Вы можете гордиться своим хоккеем, своим городом, хоккейной культурой. Начало сезона – оно всегда непредсказуемо. Но мне кажется, что в Челябинск мы всегда приезжаем как ученики. Потому что мы питаемся от Челябинска и это трудно сломать. Это можно будет сломать, наверное, только после того, как мы будем выпускать такое же количество игроков в КХЛ. Мы желаем вашей команде большого успеха, и я думаю, что скоро он к вам придет», - добавил болельщик из Екатеринбурга.

Гордиться в матче «Трактора» и «Автомобилиста» было чем. После двух поражений на старте сезона от череповецкой «Северстали» и ярославского «Локомотива» на матче с «Автомобилистом» болельщики увидели совсем другой «Трактор». Вся команда была заряжена на победу. О своих амбициях челябинский клуб заявил уже на 17-ой секунде стартовой двадцатиминутки. Антон Бурдасов открыл счет – 1:0. Но потом «Трактор» заработал два ненужных и неоправданных по игре удаления и заработал «гол в раздевалку» менее, чем за минуту до окончания первого периода.

«Две игры у нас ничего не получалось сделать, сейчас главное – выигрывать. После двух поражений настрой сумасшедший. Нужно выходить на лед и пахать», - отметил нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев, для которого это был 400-сотый матч в КХЛ.

А все остальное основное время матча игра была похожа на хоккейные качели. Гости выходили вперед, Бурдасов снова выручал – 2:2. Затем все тот же 71 номер оформил хэт-трик в третьем периоде, но «Автомобилист» смог снова сровнять счет и перевести игру в овертайм. А там спортивная фортуна была на стороне «Трактора». Хохряков забросил победную шайбу – 4:3 (ОТ) победа челябинцев.

пресс-служба ХК "Трактор"

Кстати, Алексей Бывальцев, отвечая на вопрос, как договаривались играть в овертайме в формате три на три, пошутил: «Ну мы забиваем, они пропускают. Так договорились».

«Очень важно сегодня было победить. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, болельщиков за поддержку. Этот матч придал уверенность ребятам», - сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гитиятулин.

«Эмоции зашкаливают! Эмоции переваливают! «Автомобилист» поехал домой немножко огорченный нами. Матч был огонь! Второй период мы провалили, правда. А Антон Бурдасов молодец», - поделился впечатлениями от матча болельщик Дмитрий.

А далее «черно-белые» отправляются в Нур-Султан» в гости к местному «Барысу».