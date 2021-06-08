Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»

Команда государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев».

Шестой по счёту забег с преодолением искусственных и естественных препятствий прошёл пятого июня в ГЛК «Солнечная долина».

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», молодые сотрудники ракетного центра - при поддержке администрации и профкома родного предприятия - участвуют в «Гонке героев» с первого года её проведения на Урале. Им покорялись сложные трассы на военных полигонах Чебаркуля, Екатеринбурга. Теперь в актив записана новая победа. Это в первую очередь победа над собой, экзамен на выносливость, силу духа и чувство локтя.

Участниками экстремального мероприятия стали десять молодых сотрудников ГРЦ. Они приняли участие в командном корпоративном забеге, по условиям которого команда должна была дружно стартовать и так же дружно финишировать.

В течение часа, каждую минуту, одна за другой на дистанцию отправлялись более 50 команд. Для Анны Кашириной это была уже четвертая «Гонка героев», а для ее мужа - представителя того же отдела Дмитрия Каширина – первая.

«На этот раз решил поддержать жену не только на старте и финише, но и на дистанции, а также себя испытать, командный дух ГРЦ продемонстрировать. Это важно», – отметил Дмитрий.

Николай Тимошенко участвовал в чебаркульской, екатеринбургской гонках и решил в третий раз испытать себя уже на миасской земле. Михаил Скворцов вышел на старт «Гонки героев» второй раз, а остальные участники оказались дебютантами – это Константин Савченко, Виктория Шемчишина, Сергей Кудеев, Артем Колодежный, Владислав Козлов, Дмитрий Каширин и Максим Шумилов. Настроение у всех было боевым.

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Уверенный настрой и надёжные плечи товарищей помогли команде ГРЦ успешно пройти шестикилометровую трассу с 29-тью нешуточными препятствиями (различные рукоходы, параллельные переходы, пирамиды, вертикальные заборы, рвы…). Одно из них — подъём на вершину горы Известной — и сооружать не потребовалось. Это испытание оказалось самым трудным, изнурительным как для профи, так и для спортсменов-любителей, о чём они сами и рассказывали на финише.

Последние метры к заветной победной черте всем тоже дались нелегко, потому что дорогу уже уставшим участникам преградило самое высокое препятствие, получившее название «Эверест». Штурмовали его с помощью вертикального каната, рассказывают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Зрители поддерживали всех участников и каждое взятие высоты приветствовали громкими восторженными возгласами. Команда ракетного центра на удивление легко и быстро взяла высоту и с победным «ура» и флагом ГРЦ в руках радостно финишировала.