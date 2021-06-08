08.06.2021
В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный
08.06.2021
Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе
08.06.2021
В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями
08.06.2021
Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона
08.06.2021
Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»
08.06.2021
Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта
Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»
02.06.2021
ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
24.05.2021
ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
30.04.2021
Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»
13.04.2021
ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021