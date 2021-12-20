Команда УралГУФК отличилась на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В Москве завершились Всероссийские соревнования среди студентов по легкой атлетике в помещении «Звезды студенческого спорта». Челябинскую область представляла команда Уральского государственного университета физической культуры.

В соревнованиях принимало участие более 100 команд. Около 600 спортсменов из 32 субъектов России боролись за медали.

В беге на 60 метров первое место заняла Наталья Комбарова. В толкании ядра на вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Целовальникова и третье место в упорной борьбе в беге на 60 метров с барьерами досталось Максиму Исаеву.

Также серебряную медаль в прыжках в высоту завоевала Дарья Чукушис. И еще две бронзовые награды достались Денису Тюрину (бег на 2000 метров с препятствиями) и Наталье Комбаровой (бег на 300 метров).

Таким образом команда УралГУФК стала бронзовым призером Всероссийских соревнований среди студентов «Звёзды студенческого спорта» по легкой атлетике.