Копейчанин завоевал «золото» чемпионата России по кикбоксингу

Виктор Михайлов из Копейска (Челябинская область) в шестой раз стал чемпионом России по кикбоксингу. Он отличился в самом жестком разделе этого вида спорта К1.

Чемпионат России по кикбоксингу проходил в Ульяновске. В них принимали участие более 660 лучших файтеров из 48-ми регионов страны. Они определили сильнейших в шести дисциплинах кикбоксинга: фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Уроженец Копейска, аспирант Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктор Михайлов отличился в весовой категории до 63,5 килограммов в самом жестком разделе кикбоксинга К1. 25-летний спортсмен выиграл досрочно, в виду отказа от продолжения боя у Павла Попова из Республики Саха (Якутия) и Хаважа-Багаутдина Олигова, который представляет Москву и Республику Ингушетия. А в решающем поединке за «золото» одолел чемпиона мира-2017 Саида Магомедова (Саратовская область - Чеченская Республика).