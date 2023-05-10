Копейск принимает Всероссийский турнир по боксу

В Копейске (Челябинская область) стартовал Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова. В этом году он проходит в 53-й раз и собрал 90 спортсменов из 15 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра спорта Челябинской области Анна Кодина, глава Копейска Андрей Фалейчик и президент компании UralBoxingPromotions Евгений Вайнштейн.

«Приятно находиться в городе, где любят бокс, есть хорошие традиции в этом виде спорта. И здорово, что в Копейске уже столько лет проводят турнир на самом высоком уровне», - отметил Евгений Вайнштейн.

Замминистра спорта Челябинской области Анна Кодина акцентировала внимание на том, что очень правильно чтить традиции людей, которые защищали честь Родины в годы Великой Отечественной войны. И очень важно передавать из поколения в поколение тот подвиг, которые совершили наши предки в борьбе с фашизмом.