Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу

В Челябинской области сегодня, 11 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом завершились официальные тренировки участников Кубка мира по фристайлу.

Позитивный настрой и заряд на победу излучают российские ски-кроссмены, которые высоко оценили подготовку трассы и намерены показать максимальный результат.

Южноуралец Игорь Омелин, который представляет Челябинскую область в составе сборной России, признался, что ему приятно выступать при поддержке родных зрителей.

«Для меня домашний этап Кубка мира - особенный старт. Мне очень нравится здесь выступать. Я буквально вырос на «Солнечной долине», хорошо знаком с особенностями трассы. Кстати, ребята из других команд говорят, что им тоже очень понравилась трасса. Соперники все сильные, но предугадать, кто из них одержит победу, невозможно. Этим и интересен ски-кросс, что здесь все непредсказуемо. Сегодня побеждает один, завтра другой. Будем стараться порадовать болельщиков и себя хорошими результатами. Есть большое желание завоевать корону победителя», - сказал Игорь Омелин.

Анастасия Чирцова, также представляющая на этих стартах Южный Урал, отметила, что ей волнительно выступать на домашнем этапе Кубка мира.

«Это очень круто - выступать дома, на глазах у наших болельщиков. Их поддержка придает нам уверенности. Сегодня очень хорошо потренировались. Погода получше стала, скорости возросли. Завтра важный день – нужно показывать хороший результат в квалификации, ну а в день финалов будем биться, выступать на пределе возможностей», - заверила Анастасия.

Иностранные спортсмены в восторге от пребывания в Челябинской области. Одним нравится еда и условия проживания, другие в восторге от большого количества снега.

Так, немец Флориан Вильмсманн рассказал, что уже в четвертый раз на «Солнечной долине». Ему нравится инфраструктура курорта в целом, но больше всего радуют условия проживания и вкусная еда.

Француженка Ализе Барон также уже не первый год приезжает на Южный Урал. И она в восторге от того, что здесь очень много снега, что придает соревнованиям яркую и праздничную атмосферу.

Напомним, что в Кубке мира по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» выступят более 60 спортсменов из 12 стран. Они разыграют два комплекта медалей в дисциплине «ски-кросс».