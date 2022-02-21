«Лыжня за облака»: на Таганае прошел традиционный горный марафон

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в воскресенье, 20-го февраля, состоялся ежегодный горный марафон «Лыжня за облака», участие в котором принял 291 человек.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, 55 самых юных спортсменов быстрее ветра промчались по 700-метровому кругу. Лидерами здесь стали Максим Федорушкин и Виктория Шевкова. Отдельным призом судейская коллегия отметила Антонину Белогурову – лыжница, которой едва исполнилось три с половиной года, свою дистанцию прошла самостоятельно.

А 90 человек, решивших бросить себе вызов, отправились на 35-километровый круг. В абсолютном зачёте в первые тройки вошли Артём Максимов, Анатолий Булычев и Евгений Буздалин, а также Мария Гогель, Наталья Дидык и Екатерина Хаова.

В самой старшей, «гроссмейстерской» возрастной группе 65+ победу праздновали Василий Бакланов, Михаил Полосухин и Юлай Ахмадеев.

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После десятикилометровой дистанции на пьедестал поднялись Владимир Доронин, Евгений Петухов и Артём Перевалов, а также Наталья Несолёная, Василиса Айкашева и Галина Злоказова.

Самым старшим участником «Лыжни за облака» в этом году стал 82-летний Аркадий Новоселов.

Отметим, прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973-го года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22-го февраля 1992-го года.

В 1993-м году марафон получил свое нынешнее название - «Лыжня за облака».

После 1994-го года последовала долгая пауза, и четвертый марафон «Лыжня за облака» состоялся лишь в 2000-м. С того времени горный марафон «Лыжня за облака» проводится ежегодно.

С 2005-го года он посвящён памяти организатора его и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова.

Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2021-м году в ней приняли участие 214 человек.