ММК наградил лучших спортсменов клуба «Металлург-Магнитогорск»
Спорт
Сегодня, 10:49

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев наградил лучших спортсменов СК «Металлург-Магнитогорск» в преддверии новогодней кампании-2020.

За достижения на международных и всероссийских соревнованиях в сезоне 2018-2019 годов благодарность объявлена 26-ти спортсменам. Четверых из них чествовали в заводоуправлении Магнитогорского металлургического комбината (остальные вместе с тренерами находятся на сборах). Это сестры Алена и Екатерина Гайдук - кандидаты в мастера спорта, бронзовые призеры международных соревнований «Большая московская регата»; Никита Кукарин - кандидат в мастера спорта, член сборной России по гребному спорту, серебряный призер Большой московской регаты; Иван Усцелемов - мастер спорта, член сборной России по гребному спорту, победитель Большой московской регаты, бронзовый призер чемпионата России и серебряный призер Кубка России.

Руководитель клуба СК «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов отметил, что ПАО «ММК» всегда поддерживает федеральное и областное правительства во всех начинаниях, связанных с развитием спорта и популяризацией здорового образа жизни. Он напомнил, что Магнитогорский металлургический комбинат является одним из немногих предприятий, имеющих собственный центр тестирования по нормативам ГТО.

Дмитрий Шохов пригласил работников Группы ММК присоединиться к движению «Готов к труду и обороне».

СПРАВКА

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» - один из крупнейших в России.

Его главная задача заключается в привлечении жителей Магнитки к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. Клуб работает со всеми возрастными группами населения, в том числе с людьми, имеющими ограниченные физические возможности. Большое внимание уделяют и работе с трудовыми коллективами, для которых ежегодно организуют семейные спортивные праздники и соревнования.

В клубе разработана и успешно реализуется комплексная целевая программа подготовки спортсменов для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Высшее достижение деятельности СК «Металлург-Магнитогорск» - золотая медаль заслуженного мастера спорта Игоря Кравцова на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004-м году.

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