Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России

В Златоусте (Челябинская область) завершился стартовый тур первенства России по водному поло среди девушек до 18 лет. Молодежная команда «Динамо-Уралочка» выиграла три матча из трех и стала единоличным лидером турнира.

Все победы на соревнованиях дались южноуральским ватерполисткам достаточно легко - два безоговорочных разгрома «Дельфина» из Нижнего Новгорода, УОР Московской области и уверенный выигрыш сверстниц из клуба «Кинеф» (Кириши).

Тренер молодежной команды Златоуста Дмитрий Андреев отметил хорошую готовность и настрой своих подопечных на эти игры и выделил особо отличившихся ватерполисток. Это Кира Мальцева, Екатерина Масленникова, Нонна Ланчава и Дарья Зубова.

27 октября две «Уралочки» сыграют в Ханты-Мансийске уже во взрослом чемпионате России. Там пройдет второй тур соревнований, и южноуральским командам предстоит провести матчи против двух коллективов из Киришей. По итогам первого тура главная команда «Динамо-Уралочка» также возглавляет таблицу чемпионата.