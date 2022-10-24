24.10.2022
Мобилизованным предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
24.10.2022
Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
24.10.2022
Учеников первого ресурсного класса челябинской школы-интерната посвятили в первоклассники
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
30.09.2022
В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России
16.09.2022
Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
16.09.2022
Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло
14.09.2022
В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022