На ГК «Солнечная долина» 6 декабря состоялась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

Организатором Спартакиады выступил «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Участники приехали из разных городов: из Миасса, Трехгорного, Магнитогорска, Челябинска, также вне зачета выступили представители Москвы, приняли участие 32 спортсмена в дисциплинах: «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт слепых», «спорт глухих», «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями».

«Такая Спартакиада проводится впервые, надеемся это станет традицией. В январе Челябинская область примет Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, мероприятие будет проходить на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Мы начинали пять лет назад с небольших соревнований в рамках программы «Лыжи мечты», теперь доросли до мероприятий Всероссийского уровня, благодаря слаженной работе и понимаю со стороны руководства «Солнечной долины», отметил Владимир Мельнов, главный судья соревнований, шеф- инструктор программы «Лыжи мечты» на курорте «Солнечная долина».

Первое место в дисциплине « спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» занял Александр Гилеев из Миасса, в дисциплине «спорт глухих» первой стала Полина Паршукова из Магнитогорска, в дисциплине «спорт слепых» победила Надежда Трегуб из Миасса, в дисциплине «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» первое место получил Тихон Волжанин из Челябинска.