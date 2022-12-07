07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
На ГК «Солнечная долина» 6 декабря состоялась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
В Миассе завершилась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
06.12.2022
Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области
01.12.2022
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022