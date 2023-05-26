На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»

На Всероссийской детской парусной регате, которая пройдет с шестого по 10 июня в Миассе на озере Тургояк, будет представлено три класса яхт – «Опитмист», «Кадет» и «Ракета 270». Всего в стартах примут участие более 100 юных яхтсменов со всей России.

Класс «Оптимист» представят спортсмены до 16 лет, «Кадет» - до 18 лет. Впервые в рамках Кубка путешественника Федора Конюхова яхтсмены в возрастной категории до 18 лет будут соревноваться на яхтах «Ракета 270» - на старт в этом классе выйдут около 30 лодок. Специально для соревнований Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области по поручению Губернатора Алексея Текслера предусмотрено приобретение для гонки 17 яхт класса «Ракета 270».

Помимо соревновательной части для спортсменов запланирована развлекательная и экскурсионная программы по природным и историческим достопримечательностям Южного Урала.

Одним из самых ожидаемых и вдохновляющих этапов парусной регаты станет встреча юных участников с одним из организаторов и идейным вдохновителем мероприятия Фёдором Конюховым. Также Федор Конюхов торжественно откроет маяк «Альбатрос», расположенный на берегу озера Тургояк.