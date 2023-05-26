26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
26.05.2023
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
26.05.2023
Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
26.05.2023
Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
15.03.2023
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
13.03.2023
Поездки «Снегиря» до «Солнечной долины» продлены еще на две недели
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023