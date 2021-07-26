На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений

На Олимпийских играх в Токио ватерпольная команда России, в составе которой три представительницы «Динамо-Уралочки» из Златоуста (Челябинская область), провела уже два матча на групповом этапе. В первой игре в драматичной борьбе россиянки «перестреляли» сборную Китая 18:17. Три гола на счету Эльвины Каримовой, два забила Мария Берсенева. В воротах играла еще одна златоустовская спортсменка Евгения Головина.

Далее соперником российской сборной была очень сильная команда Венгрии. По сути, это был матч за второе место в группе В. В итоге сборная России вновь сумела проявить характер. Уступая на протяжении почти всей игры, россиянки сравняли счет за семь секунд до финальной сирены. Ничья 10:10, один из забитых мячей на счету Эльвины Каримовой. Впереди у российской сборной еще два матча в подгруппе, далее начнется раунд плей-офф.