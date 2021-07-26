26.07.2021
В Челябинскую область поступило 666 тысяч доз вакцины от ковида, вакцинировано около 600 тысяч
26.07.2021
В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду
26.07.2021
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
26.07.2021
Предпринимательницу из Челябинска, по вине которой погиб рабочий, ждет уголовный срок
26.07.2021
В Челябинске безработных стало меньше
26.07.2021
Южноуральцам покажут передовые технологии в сельхозпроизводстве
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021