На «первый снег» в Челябинскую область приехали спортсмены сборной России по фристайлу

Спортсмены сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» посетили Миасс. Они приступили к тренировкам в новом зимнем сезоне.

Тренировки российских спортсменов проходят на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина».



«Сейчас у нас, так называемый, «первый снег» - основная цель нашего спортивного сбора – «вкататиться» в сезон. У нас проводятся тренировки по горнолыжной подготовке. После сбора в Миассе мы отправимся на сбор в Ярославль, на трамплины. Сбор проводим здесь, потому что «Солнечная долина» первой запустила трассу, которая подходят нам для тренировок. Большинство членов сборной здесь впервые, здесь очень красиво, комфортные условия для проживания. Курорт напоминает Канаду, Америку. «Солнечная долина» - действительно солнечная, здесь всегда светит солнце», - рассказал тренер сборной Максим Михайлов.



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