На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту

В предстоящие выходные, 21 и 22 августа, множество больших и детских яхт одновременно выйдут на красивейшее озеро в акваторию яхт-клуба «Мираж» на озере Увильды. Там будет разыгран Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту.

Кубок губернатора по парусному спорту проводится второй год с целью развития туризма, повышения привлекательности региона, пропаганды спорта и здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к парусному спорту и отдыху, сохранению красоты уральской природы. Любители парусного спорта всегда максимально бережно относятся к озерам и береговой территории, призывают к этому всех. Об этом сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

На соревнованиях ожидаются более 200 участников, заявились спортсмены из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Регата среди взрослых проводится без ограничений по возрасту. В детских соревнованиях участвуют спортсмены от 12 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет».

20 августа состоится любительская парусная регата для взрослых, гонки флота в детских классах яхт пройдут 20 и 21 августа. Особенностью соревнований для юных спортсменов являются ценные призы - дорогостоящие паруса для победителей среди детских классов яхт. Это позволит талантливым детям успешнее участвовать в следующих соревнованиях и выходить на новый уровень.