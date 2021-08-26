О желании «забежать за облака» Таганая заявили уже около пятисот марафонцев

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) уже в эту субботу, 28 августа, пройдет традиционный и очень популярный «Забег за облака». Медали для всех, кто доберется до финиша, уже готовы.

Как рассказали в нацпарке, о своем желании преодолеть трассы таганайского горного марафона уже заявили около 500 человек.

«Дистанций, как обычно, три: 12, 30 и 42 километра. Простой не будет ни одна из них, но именно из-за этой сложности в последние выходные августа в национальный парк и приезжают любители трейлового бега из разных уголков России», - отмечают сотрудники «Таганая».

Место встречи марафонцев – Центральная усадьба нацпарка. Регистрация участников начнется в восемь утра, в десять часов – выход на дистанции.

Напомним, первый «Забег за облака» на Таганае состоялся 28-29 сентября 1991-го года. В 2000-м он прошёл в традиционном марафонском формате 42 километра. В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на дистанции вышли 195 человек из городов Челябинской области, Екатеринбурга и Пермского края.