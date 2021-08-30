30.08.2021
Задержан челябинец, который сбил двух пешеходов и скрылся
30.08.2021
Пловец из Челябинска завоевал «золото» Паралимпиады
30.08.2021
Челябинская легкоатлетка стала бронзовым призером Паралимпийских игр
29.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 августа
29.08.2021
В Челябинской области дополнили приоритетные направления развития туризма
29.08.2021
В Челябинской области окажут господдержку волонтерскому движению
Пловец из Челябинска завоевал «золото» Паралимпиады
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021