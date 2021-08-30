Пловец из Челябинска завоевал «золото» Паралимпиады

Челябинский пловец Дмитрий Черняев завоевал «золото» Паралимпиады в Токио, побив мировой рекорд.

Дмитрий Черняев выиграл заплыв брассом на сто метров среди спортсменов в категории SB4. У пловцов этого класса не работают туловище или ноги, они могут совершать движения только руками.

Дмитрий проплыл дистанцию за рекордное время - 1:31:96.

Ранее на Паралимпийских играх в Токио челябинка Валерия Шабалина стала первой на дистанции сто метров баттерфляем, а затем завоевала «золото» на дистанции 200 метров вольным стилем.