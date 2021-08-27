Челябинка Валерия Шабалина завоевала второе «золото» Паралимпийских игр в Токио

Сегодня, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио заплыв на 200 метров в вольном стиле среди женщин выиграла Валерия Шабалина (спорт ЛИН – лиц с интеллектуальными нарушениями).

В финале челябинская спортсменка выиграла у британской рекордсменки мира Бетани Ферт, финишировав со временем две минуты 03,71 секунды.

«От лица всего министерства физической культуры и спорта Челябинской области поздравляю Валерию Шабалину со второй золотой медалью на ее первых в жизни Паралимпийских играх. Знаем, что это коронная дисциплина Валерии, и очень рады, что южноуральская спортсменка доказала, что ей нет равных на 200 метрах в вольном стиле. Мы гордимся Валерией и желаем ей также успешно продолжить выступление на Паралимпийских играх», - сказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Напомним, ранее Валерия Шабалина открыла счет золотым медалям российской сборной на Паралимпиаде-2020, выиграв заплыв на сто метров баттерфляем. Впереди у южноуральской пловчихи еще четыре заплыва на Паралимпийских играх.