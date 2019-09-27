Победители Суперкубка фестиваля детского футбола «Метрошка» неделю будут тренироваться в Питере
Спорт
Сегодня, 13:27

В Челябинске продолжается борьба за Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». Одиннадцатый по счету турнир стал самым массовым и масштабным за всю историю своего проведения.

За Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» борются полтысячи юных футболистов из девяти регионов страны – Челябинской, Свердловской, Самарской, Курганской, Оренбургской областей, Республик Татарстан, Башкорстан и Удмуртия, а также Пермского края.

На официальном открытии соревнований присутствовал председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, а также супруга губернатора региона Алексея Текслера Ирина вместе с сыном Михаилом, который увлекается футболом и уже записался в спортивную секцию Челябинска.

Фестиваль «Метрошка» начал свою историю в 2002 году. Задачи турнира все эти годы остаются неизменными – популяризация футбола среди детей, массовое привлечение школьников к занятиям спортом, оздоровление подрастающего поколения. У фестиваля есть свой гимн, флаг и вся необходимая футбольная атрибутика. Важный отличительный момент соревнований – все дети получают в подарок игровые майки с логотипами партнеров. Девиз: «Играй, живи футболом и побеждай!».

Спортсменов ожидают еще два дня горячих футбольных баталий. В заключительный день соревнований, 28 сентября, станут известны имена самых талантливых дворовых футболистов. Абсолютные чемпионы получат увесистые переходящие кубки и заветную поездку в Санкт-Петербург – в гости к легендарному футбольному клубу «Зенит». Для ребят – это шанс быть замеченным местными тренерами.

Фото: ЗСО

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