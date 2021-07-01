Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент России Владимир Путин встретился с членами олимпийской команды страны, которые отправляются на XXXII летние Олимпийские игры. Они пройдут в столице Японии с 23 июля по восьмое августа.

В Кремле собрались спортсмены и их тренеры, представляющие такие дисциплины, как бокс, волейбол, дзюдо, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, фехтование и художественная гимнастика, сообщается на сайте главы государства.

Олимпиада должна была пройти еще в 2020 году, но, как известно, эпидемия коронавируса внесла кардинальные изменения в эти планы.

«Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Но уверен, что, несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, каждый из вас, все спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков. Мы, безусловно, переживаем, волнуемся за вас. И прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования Оргкомитета Игр, а Правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, национальный Олимпийский комитет – сделать всё, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией, и на заключительном этапе подготовки наших спортсменов, и, разумеется, в ходе самих соревнований в Японии», - сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что особое внимание будет уделено и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады.

«Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру, далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Я прошу коллег из профильных структур обратить на это особое внимание. Мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, и я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы», - добавил Путин.

Что касается южноуральских спортсменов, то в предварительный состав участников попали девять человек. Олимпийский комитет России в июле направит окончательную заявку команды в МОК.

Добавим, что российским спортсменам вновь придется выступать без родного триколора, не прозвучит и гимн России. По решению спортивного Арбитражного суда да 16 декабря 2022 года российские спортсмены на смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, только под нейтральным флагом.

Напомним, допинговый скандал разразился в 2015 году. Григорий Родченков заявил о подделке анализов у российских спортсменов. WADA после проведения расследования озвучила, что половина проб действительно подменены.

Напомним, затем всемирное антидопинговое агентство официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира в течение следующих четырех лет. До крупных состязаний было решено допускать только тех спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга.

Затем Россию отстранили от Олимпиады в Пхенчхане. Тогда дюжина российских спортсменов не получила приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. А те, кого допустили, выступали под нейтральным флагом.

ФОТО: пресс-служба Кремля