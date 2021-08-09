РМК презентовала концепцию спортивной арены в Челябинске

АО «Русская медная компания» презентовало концепцию многофункциональной спортивной Арены на пять тысяч зрителей. Комплекс расположится на северо-западе Челябинске между улицей Университетская набережная и рекой Миасс и станет одним из трёх центров будущего спортивного город

Как сообщает департамент информационной политики РМК, общая площадь здания РМК Арены – 35 тысяч квадратных метров, еще 10 тысяч квадратных метров займёт подземная парковка.

Фасад арены будет выполнен в стиле хай-тек: в оформлении используют стекло и металл. На фасаде также разместятся два больших видеоэкрана. Объект гармонично дополнит ансамбль других зданий спортивного города.

В разработке проекта РМК Арены задействованы три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики будут заниматься адаптацией проекта под российские нормы.

«Это первые рендеры будущей РМК Арены. Уже разработан и согласован фасад и внешний вид. Над внутренним оформлением и планировкой здания мы сейчас работаем», - прокомментировал представитель генерального подрядчика Алексей Байда.

«РМК Арена» вместит основной манеж и три универсальных зала для игровых видов спорта - волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол и другие, а также шесть локаций для единоборств, в том числе малую арену.

Для посетителей будет работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. Оснащение комплекса позволит проводить в прямом эфире профессиональные турниры и международные соревнования. В среднем Арену смогут посещать до ста тысяч человек в месяц.

РМК инвестирует в строительство составят четыре миллиарда рублей, в том числе 3,5 миллиарда – на проектирование и строительство арены, 500 миллионов рублей - на благоустройство всей территории спортивного города.

«На площадке арены планируется создать систему подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом РМК Арена будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан», - рассказал директор РМК Арены Николай Сандаков.

Помимо Арены в спортивном городе появится Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта. Весь спортивный город будет объединён благоустройством и связан с Городским бором новым пешеходным мостом. Проектирование объекта уже идёт. Вся территория вокруг будет благоустроена: в парковой зоне появятся прогулочные дорожки, зелёные насаждения, места для отдыха.

Строительство объекта начнётся в 2021-м году. Первый камень в основание арены планируется заложить в этом году в честь празднования Дня города Челябинска. Завершатся работы к концу 2023-го года.

РМК на постоянной основе ведёт активную работу по развитию спортивной инфраструктуры Челябинской области. Компания построила три современных спортивных комплекса в Варне, Карабаше и Коркино. РМК открыла в регионе воркаут-площадки и пять хоккейных коробок, а в 2021-м году завершает реконструкцию лыжной базы «Берёзка» в Коркино. В

Кыштыме также планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс, а в Карабаше – первый в истории города бассейн с городской баней. Камень в основание спортивного объекта в канун Дня металлурга заложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.