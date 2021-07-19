В Карабаше и Кыштыме презентовали новые спортивные и социальные объекты

Новые социальные объекты были презентованы в Карабаше и Кыштыме (Челябинская область) в канун празднования Дня металлурга. Проекты развития территорий и программы социальной поддержки реализует Русская медная компания (АО «РМК») на территориях своего присутствия. В Карабаше в группу РМК входит градообразующее предприятие – АО «Карабашмедь», в Кыштыме - «Кыштымский медеэлектролитный завод».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, одна из новых инициатив компании – строительство двухэтажного бассейна с городской баней в Карабаше. В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Карабашского городского округа Олег Буданов и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.

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Алексей Текслер подчеркнул, что за последние годы в облике Карабаша произошли значительные позитивные изменения. «Динамика Карабаша, конечно, поражает. И я знаю, что это только начало: у нас много совместных планов. Я уверен, что уже скоро Карабаш будет лучшим и самым современным городом страны. Это пример многим. Спасибо большое Игорю Алексеевичу Алтушкину: в первую очередь благодаря РМК у Карабаша такое стремительное развитие», - отметил губернатор.

В бассейне оборудуют две чаши – двадцать пять и десять метров в длину. Кроме того, в том же здании расположится общественная баня площадью 350 квадратных метров. Для комфорта будущих посетителей рядом разместят парковку для автомобилей, детскую и спортивную площадки. Спортивный комплекс будет располагаться на улице Шахтёрской по соседству с новым жилым комплексом «Медный» и ТРЦ «Медь». Ежедневно бассейн сможет принимать до 150-ти человек. Строительство начнётся в 2022-м году.

Также в рамках визита Алексею Текслеру презентовали проект будущего Центра культурного развития Карабаша, который станет одной из главных площадок для детского и подросткового творческого досуга. Объект будет расположен в центре города, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом, новой центральной площадью и ТРЦ «Медь», образуя с ними единое общественное пространство. Площадь одноэтажного здания – более 1,3 тысячи квадратных метров. Ещё более шести тысяч квадратных метров прилегающей территории благоустроят. В здании Центра культурного развития предусмотрены зрительный зал, специализированные классы, танцевальный зал, а также административные и технические помещения. РМК профинансировала разработку проектной документации по привязке объекта к территории, а также проведение инженерных изысканий и государственной экспертизы.

В Кыштыме Алексею Текслеру представили проект будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Новое двухэтажное здание появится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с медеэлектролитным заводом, который и будет отвечать за возведение спортивного сооружения.

За основу нового сооружения взят проект, уже реализованный РМК в Коркино. На площади более двух тысяч квадратных метров разместится спортивный зал и административно-бытовая часть. В ФОКе будут созданы условия для занятий волейболом и баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Комплекс вместе с Домом культуры и храмом завершит архитектурный ансамбль центральной площади микрорайона. Строительство планируется завершить до конца 2022-го года.

Русская медная компания построила спортивные комплексы уже в трёх населённых пунктах Челябинской области. Последним – в июле 2020-го года – заработал бассейн в селе Варна. Ранее спорткомплексы были открыты в Карабаше и Коркино. Спортивный комплекс «Металлург» в Карабаше состоит из крытого многофункционального спортзала, в котором расположены площадка для игровых видов спорта, зона для занятий единоборствами, тренажёрный зал, зал для фитнеса и зона гиревого спорта и открытого стадиона с футбольным полем, площадками для стритбола и воркаута, беговыми дорожками и трибунами на 250 мест. Инвестиции в его строительство превысили 220 млн рублей. Столько же РМК вложила в возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино. ФОК РМК в Коркино – это зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажёрный зал, поле для мини-футбола, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, детская игровая зона.

«Из года в год мы прикладываем большие усилия, чтобы жизнь наших сотрудников в их родных городах становилась комфортнее и интереснее: и дети, и взрослые могли позволить себе качественный досуг и разносторонний отдых, могли заниматься спортом и развивать свои творческие способности. Сейчас мы запустили строительство новых объектов, которые создадут дополнительные условия для популяризации спорта», - комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Кроме того, компания поддержала проект восстановления чугунного фонтана в Кыштыме. Фонтан был создан в XIX веке, теперь конструкцию воссоздали каслинские мастера. Уникальность фонтана – в работе без насосов: вода, поступающая к нему, двигалась с помощью естественного перепада. К реставрации и возвращению памятника на историческое место город приступил в 2018-м году за счёт средств договора о социальном партнёрстве между администрацией округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом. Утраченные элементы чугунного фонтана воссозданы на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. В целом мастера восстановили и отреставрировали более сорока исторических деталей. Сейчас работы по восстановлению объекта исторического наследия продолжаются.

СПРАВКА

В феврале 2021-го года в Карабаше заложили камень на месте строительства современного жилого комплекса «Медный». Инвестором строительства комплекса выступила РМК. ЖК станет первым многоэтажным панельным жилым объектом, построенным в Карабаше за последние 15 лет. Комплекс будет состоять из трёх трёхэтажных жилых секций, объединённых стилобатом, с коммерческими помещениями. В комплексе будет 46 квартир, общая площадь жилья достигнет 3,4 тысячи квадратных метров. ЖК «Медный» будет иметь закрытую территорию с многофункциональной детской площадкой. Завершение строительства намечено на осень 2022-го года. Вместе с камнем была заложена капсула в честь начала строительства Церковно-причтового дома комплекса храма Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского. Ранее РМК профинансировала в Карабаше реконструкцию трёх детских садов, возвела торгово-развлекательный центр «Медь» и спортивный комплекс «Металлург».