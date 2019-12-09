WADA лишила права Россию выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Фото: 
Валерий Иванов
Спорт
Сегодня, 16:36
Автор: 
Инна Шемаева

Всемирное антидопинговое агентство официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира в течение следующих четырех лет.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает sportsdaily.ru со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», – сказано в сообщении.

Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России. До крупных состязаний решено допускать только тех спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. Допущенным до соревнований спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. В случае их победы российский гимн звучать не будет

У российской стороны есть 21 день на апелляцию относительно этого наказания.

Ранее Россию отстраняли от Олимпиады в Пхечхане. Тогда дюжина российских спортсменов не получила приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. Они были оправданы Спортивным арбитражным судом, но комиссия Международного олимпийского комитета отказала в приглашении на  Игры в Пхенчхане. Тогда было принято решение провести для отстраненных спортсменов Альтернативные игры в России.

Кроме того, российских паралимпийцев также отстраняли от участия в Играх-2016, а также от Игр-2018.

Автор: 
Инна Шемаева
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