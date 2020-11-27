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Скалолазы из Миасса отличились на первенстве России

В Красноярске завершилось первенство страны по скалолазанию, в котором выступили более 260 сильнейших спортсменов из 22 субъектов России. Успешно в соревнованиях выступали и спортсмены из Миасса, которые завоевали пять медалей.

В Красноярске на первенстве России Челябинскую область представляли 16 спортсменов из Миасса – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вертикаль».

В первый день было разыграно шесть комплектов наград в лазании на скорость. Бронзовым призером стал Никита Смирнов.

Второй соревновательный день был целиком посвящен квалификации в дисциплине «боулдеринг». Дарья Гарькина стал бронзовым призером. У юниоров победу праздновал Игорь Бобренев.

В дисциплине «трудность» два дня разыгрывались заключительные комплекты наград. Сильнейшими в лазании на трудность стали Игорь Бобренев и Александр Ефремов. При этом Александр выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Игорь дважды подтвердил свое мастерство, выполняя норматив МС, который он завоевал в сентябре на чемпионате России по скалолазанию в дисциплине «многоборье».